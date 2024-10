Cum se mai fac "manevrele" la cardurile tahograf? Cazurile a doi camionagii din alte judete, prinsi de politistii valceni

In noaptea de 11 spre 12 octombrie 2024, in jurul orei 00.00, politistii Serviciului Rutier Valcea au depistat, pe Drumul National 7, pe raza orasului Brezoi, un autotren condus de catre un barbat de 43 de ani, domiciliat in localitatea Vascau, judetul Bihor, care ar fi intervenit asupra echipamentului de inregistrare tahograf.Ieri, 12 octombrie, in jurul orei 19.30, politistii Serviciului Rutier Valcea au mai depistat pe acelasi sector de drum, un alt autotren condus de catre un barbat, in ... citește toată știrea