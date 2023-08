O fetita de doar 1 an se afla in stare extrem de grava la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Valcea dupa ce a fost victima unui cumplit accident rutier. Totul s-a petrecut in aceasta dupa-amiaza de luni, 7 iulie 2023, pe strada Ion Filote din cartierul Ostroveni al municipiului Ramnicu Valcea.Din informatiile pe care le avem, copila se afla pe strada, nesupravegheata, in momentul in care a fost calcata cu o roata de o duba a unei firme de curierat. Tanarul de 29 de ani care se ... citeste toata stirea