Curtea de Apel: Virgil Pirvulescu, incompatibil!

Viceprimarul Virgil Pirvulescu a pierdut procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI). Decizia a fost data de Curtea de Apel Pitesti (instanta de fond in asemenea spete) astazi, 22 februarie 2022. Deocamdata, Pirvulescu isi pastreaza functia pe care o are pentru ca mai are o cale de atac, la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ). Daca si aceasta instanta va da castig de cauza ANI, Pirvulescu nu va mai avea voie sa acceada intr-o functie publica timp de trei ani.Conform ... citeste toata stirea