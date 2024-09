CUTREMUR resimtit si in partea de est a Olteniei! Voi l-ati simtit?

Saptamana a inceput cu zgaltaituri! In aceasta dupa-amiaza de luni, 16 septembrie 2024, un cutremur relativ puternic, cu magnitudinea 5,2 pe scara Richter, s-a produs in zona seismica Vrancea. Miscarea tectonica s-a resimtit in mai mute orase mari ale tarii, printre care Bucuresti, Galati, Braila, Ploiesti."Cutremurul s-a produs in jurul orei 17.40, la o adancime de 140 de kilometri, la 52,0 km sud-est de ... citește toată știrea