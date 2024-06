Daniel DIMULESCU (PSD) continua dezvoltarea comunei Madulari. Lista de proiecte

"Stimati cetateni,Am ales sa candidez pentru un nou mandat de primar al comunei Madulari pentru ca eu cred in potentialul comunitatii noastre si in posibilitatea de a face impreuna schimbari in bine pentru toti cetatenii. Desi la nivelul localitatii s-au realizat multe din proiectele pe care ni le-am propus, consider ca mai avem si altele de parcurs. Prioritatile mele din viitorul mandat vor include: imbunatatirea infrastructurii locale, aprijinirea educatiei, promovarea sanatatii publice. ... citește toată știrea