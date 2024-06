Danut DUMITRESCU (PSD) prezinta solutiile prin care Balcestiul va putea, in sfarsit, sa arate ca un oras

"Dragi cetateni ai orasului Balcesti,Ma adresez dumneavoastra cu mare incredere si determinare, pentru a va prezenta candidatura mea la functia de primar al orasului nostru. Numele meu este Danut DUMITRESCU si am 49 de ani. Sunt nascut, crescut in Balcesti si sunt mandru sa fac parte din aceasta comunitate. Provin dintr-o familie de oameni muncitori, cu sapte frati, iar valorile cinstei si perseverentei mi-au fost insuflate inca de la o varsta frageda. Dupa ce am absolvit Liceul Teoretic *Gib ... citește toată știrea