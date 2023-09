Scandal in interiorul filialei USR Dragasani. Intre conducerea organizatiei si anumiti membri exista un conflict deschis, ce tinde sa ia amploare chiar in an pre-electoral. Potrivit surselor noastre, s-a cerut deja de doua ori schimbarea presedintelui USR Dragasani, Constantin Floroiu, si desi s-au strans semnaturile necesare pentru a declansa alegerile in filiala, actualul lider se pare ca are sustinerea conducerii judetene.Presedintele USR Dragasani, Constantin Floroiu, este acuzat de ... citeste toata stirea