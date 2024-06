De la aroganta la bun-simt! Dorel VLADASEL (PSD) promite sa aduca respectul pentru cetatenii din Lungesti

"Dragi concetateni din Lungesti,Sunt Dorel Vladasel, am 61 de ani si sunt de profesie silvicultor. De-a lungul timpului am avut sansa sa va cunosc foarte bine atat problemele si bucuriile, cat si nemultumirile. Fiecare cetatean al comunei noastre merita sa fie respectat si ascultat. Modestia, onestitatea si bunatatea sunt cele mai simple calitati ale unui om. Primarul trebuie sa fie in slujba cetateanului si a comunitatii, iar cetatenii nu trebuie sa fie tematori, ci trebuie sa aiba o relatie ... citește toată știrea