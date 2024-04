De mirare! RESTRICEsII de circulatie pe un singur drum national din judet

Saptamanile trecute, asa cum v-am informat in momentele respective, angajatii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Valcea au desfasurat aproape in fiecare zi lucrari pe cate patru-cinci (poate si sase) sectoare de drum national din judetul nostru. Rare au fost zilele lucratoare in care, si din cauza ploilor, restrictiile au vizat circulatia pe numai doua sau trei drumuri nationale.Ei bine, astazi, 29 aprilie ... citește toată știrea