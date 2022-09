DECIZIE. Primarul din Sirineasa face economii la bugetul local

Iluminatul public pe timp de noapte a fost oprit in comuna Sirineasa, in urma unei decizii a primarului Ion Bebe Streinu. Edilul - sef s-a gandit sa procedeze in acest fel pentru a face economii la bugetul local. Astfel, factura de luna viitoare de la curent ar trebui sa scada cu circa 20%."Este o masura luata din necesitatea de a face economii la bugetul local. Stiu ca unii cetateni sunt nemultumiti, dar nu avem ce face. Nici mie nu-mi convine, dar cred ca oricine ar fi in locul meu aici, la ... citeste toata stirea