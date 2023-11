SC Delguard SRL este in elita firmelor de paza si protectie din Romania. Acest lucru este atestat prin premiul obtinut de societatea din Valcea la Gala organizata de Patronatul Serviciilor de Securitate din Romania (PSS). Pe 16 noiembrie, la Romexpo Bucuresti, a fost organizata aceasta gala aniversara. Au participat oficialitati ale statului, specialisti in securitate, afaceristi si jurnalisti. Inainte de premierea propriu - zisa, participantii au dezbatut probleme de profil in cadrul unei teme ... citeste toata stirea