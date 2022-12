"Deplangem profund plecarea la ceruri a celui care a fost maestrul ILIE FIERARU, dirijor al Orchestrei "Rapsodia valceana" pana in anul 1999 si colaborator drag al Centrului Creatiei Populare Valcea.Pentru cei care l-au pretuit si doresc sa il conduca pe ultimul drum, inmormantarea va avea loc joi, ora 12,00, in comuna natala - Iancu Jianu, jud. OltSincere condoleante familiei indurerate.Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!"Centrul Creatiei Valcea"Unul dintre cei mai buni si frumosi ... citeste toata stirea