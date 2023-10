Zilele trecute, deputatul valcean Popa Stefan-Ovidiu a fost desemnat in calitatea de membru titular al delegatiei permanente a Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a NATO, pe locul devenit vacant ca urmare a demisiei din aceasta calitate a premierului Marcel Ciolacu.Parlamentul Romaniei a fost reprezentat in Adunare inca din 1990. In perioada noiembrie 1990 - aprilie 2004, Parlamentul Romaniei a luat parte la activitatile Adunarii cu statut de invitat si apoi de asociat. Dupa ... citeste toata stirea