Deputata Otesanu, interesata de soarta tinerilor fara serviciu. Intrebare pentru Ministrul Invatamantului

Obiectul intrebarii: Masurile concrete pentru reducerea procentului de tineri care nu urmeaza o forma de invatamant sau nu au loc de muncaStimata doamna ministru,Rata tinerilor NEET (Not in Employment, Education, or Training), in Romania este cea mai ridicata din UE, atingand 20% in anul 2022, conform datelor publicate de Eurostat. Asa cum stiti, tinerii din mediul rural si cei cu un statut socio-economic scazut sunt cei mai vulnerabili la a deveni NEET. Cu toate ca exista un interes crescut ... citește toată știrea