La Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei continua intr-un ritm accelerat deschiderea finantarilor pentru proiectele aprobate in cadrul Programului National de Investitii "Anghel Saligny" in vederea modernizarii si dezvoltarii comunitatilor locale. In acest cadru, Ministrul liberal Adrian Ioan Vestea a semnat astazi 6 septembrie impreuna cu primarii localitatilor interesate 50 de noi contracte de finantare a caror valoare depaseste 530 de milioane de lei (110 milioane de ... citeste toata stirea