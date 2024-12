Deputatul Buican, despre aderarea la Spatiul Schengen: "Un succes al Romaniei"

Pe 12 decembrie 2024, la Consiliul Justitiei si Afaceri Interne al Uniunii Europene, s-a votat in unanimitate acceptarea Romaniei in Spatiul Schengen si cu frontierele terestre. Se incheie astfel o perioada de eforturi ale statului roman pentru realizarea unor conditii egale de tratament pentru toti romanii si toate mijloacele de transporturi romanesti care se vor putea deplasa de acum inainte liber pe toata intinderea Spatiului Schengen. Aceasta reusita se datoreaza, in buna masura, ... citește toată știrea