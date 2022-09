Deputatul Buican, despre investitiile Ministerului Dezvoltarii

Pe data de 27 septembrie, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a semnat noi contracte pentru construirea a 30 de crese moderne, in valoare totala de 404.686.156,04 lei. Una dintre cele 30 va fi construita si in judetul Valcea, in localitatea Balcesti.Cele 30 de crese vor fi construite in Cluj-Napoca, Slobozia Bradului - Vrancea (crese mari, pentru 110 copii), Sibiu, Brasov, Tulcea, Pecica - Arad, Odobesti - Vrancea, Vanatori - Mures (crese medii, pentru 70 de copii), ... citeste toata stirea