Deputatul Cazan a votat o serie de legi care vin in sprijinul comunitatilor locale

Marti, 22 iunie, impreuna cu o larga majoritate a membrilor Camerei Deputatilor, am votat in favoarea adoptarii mai multor legi care vin in sprijinul comunitatilor locale, dar si Codul Comunicatiilor, lege esentiala pentru accelerarea investitiilor in telecomunicatii si pentru dezvoltarea economiei digitale a Romaniei.Prima dintre legile adoptate marti este un proiect ce clarifica modurile de constituire a zonelor metropolitane, organizarea, functionarea si finantarea acestora. Prin aceasta ... citeste toata stirea