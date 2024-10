Deputatul Cazan, despre eliminarea impozitului pe pensii sub 3.000 lei: "O masura de sprijin pentru pensionarii din Romania"

Partidul National Liberal (PNL) anunta intrarea in vigoare a masurii de eliminare a impozitului pe venit pentru pensiile care nu depasesc suma de 3.000 lei, o initiativa care vine in sprijinul pensionarilor cu venituri reduse din Romania. Aceasta masura, adoptata in procedura de urgenta de Parlament la propunerea PNL, are scopul de a sprijini pensionarii in contextul economic actual si de a le asigura un trai mai decent.Incepand cu luna octombrie 2024, pensiile sub 3.000 lei sunt scutite de ... citește toată știrea