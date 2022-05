Deputatul Cazan explica beneficiile legii off-shore pentru Romania

Miercuri, 18 Mai, in plenul Camerei Deputatilor, am votat infavoarea adoptarii Legii Offshore - PLx 262/2022, alaturi de colegii mei deputati. Am votat pentru gaz mai ieftin in caseleRomanilor, pentru accelerarea investitiilor in Marea Neagra sipentru asigurarea securitatii si independentei energeticeaRomaniei.Este un moment deosebit de important pentru sectorulenergetic, dar mai ales pentru dezvoltarea Romaniei. Aceastalege si exploatarea gazelor naturale din bazinul Marii Negrereprezinta ... citeste toata stirea