Deputatul Cazan explica importanta adoptarii proiectului de lege privind achizitia, de catre Romania, a 32 de avioane

Astazi, 13 noiembrie 2024, in Camera Deputatilor, a fost adoptat, in procedura de urgenta, proiectul de lege privind achizitia a 32 de avioane F-35. Aceasta decizie marcheaza un moment pivotal in consolidarea capacitatii noastre de aparare si denota angajamentul ferm al Romaniei de a se alinia la standardele cele mai inalte in domeniul securitatii aeriene.Proiectul de lege aproba faza I a programului de inzestrare "Avion multirol de generatia a V-a, F-35". Acesta include detalii privind ... citește toată știrea