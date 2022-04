Deputatul Cazan explica noile masuri economice ale guvernului

Impreuna cu o majoritate a colegilor din Camera Deputatilor, saptamana aceasta am votat Propunerea legislativa Plx. 35/2022, prin care este introdus un salariu minim in agricultura si in industria agroalimentara de 3.000 de lei brut, dar si o scutire de impozit pentru angajatii din acest domeniu, urmand exemplul masurilor care au venit insprijinul angajatilor din domeniul constructiilor. Masurile sunt parte a programului "Sprijin pentru Romania", anuntat de Presedintele PNL, Prim-ministrul ... citeste toata stirea