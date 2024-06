Deputatul CAZAN prezinta informatii importante despre Proiectul de lege privind utilizarea si prestarea serviciilor de incredere

* importanta acestui Proiect de lege este data si de faptul ca a fost adoptat in Camera Deputatilor cu 265 de voturi "pentru" si nici macar un vot "impotriva"!Camera Deputatilor a adoptat, in data de 18 iunie 2024, un proiect de lege care redefineste utilizarea semnaturii electronice, a marcii temporale si prestarea serviciilor de incredere bazate pe acestea. Legea semnaturii electronice, un proiect al Partidului National Liberal (PNL), a fost elaborat in urma unor consultari extinse in ... citește toată știrea