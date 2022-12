Deputatul Cristian Buican: La Multi Ani, Romania! La Multi Ani, cetateni romani!

Aceasta este o zi in care prin lupta milenara si prin vointa lui Dumnezeu s-a desavarsit Romania. Este o zi in care trebuie mai mult ca oricand sa ne cinstim trecutul glorios si sa fim constienti de sarcinile pe care avem sa le realizam in viitor. 1 Decembrie este ziua nationala a romanilor, este ziua in care natiunea isi sarbatoreste implinirile, isi omagiaza eroii si se strange in jurul virtutilor si valorilor sale, curaj, demnitate, determinare in aparare si afirmare de sine.Este ziua ... citeste toata stirea