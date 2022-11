Deputatul Laurentiu Cazan: Noi drepturi pentru muncitorii din sectorul constructiilor de masini - industria metalurgica

Camera Deputatilor a adoptat ieri, 16 noiembrie, proiectul de lege conform caruia locurile de munca din sectorul constructiilor de masini intra in categoria locurilor de munca in conditii speciale. Prin urmare, personalul care desfasoara activitati in turnatoriile de otel, fonta, aliaje neferoase, precizie si cuzineti, precum si forje, vor beneficia de incadrarea in grupa I de munca si chiar recalcularea pensiei pentru perioada anterioara datei de 1 aprilie 2021, perioada in care acestia au ... citeste toata stirea