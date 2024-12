Deputatul Lazar, aproape de valceni si in decembrie. Cateva concluzii

La inceput de decembrie, cand tumultul politic s-a mai domolit dupa ce au trecut alegerile parlamentare, deputatul Ion Marian Lazar a prezentat cateva concluzii atat privitoare la alegerile care s-au incheiat, cat si unele legate de mandatul care s-a incheiat. Parlamentarul valcean a promis ca va ramane alaturi de locuitorii judetului nostru si ca ii va sprijini in masura a ceea ce poate sa faca pentru ei, dar, evident, si in masura legilor aflate in vigoare."Stimati valceni, am incheiat ... citește toată știrea