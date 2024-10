Deputatul Lazar s-a integrat perfect in PNL. Intalniri cu alesii locali

Am avut placerea de a participa, in acest sfarsit de saptamana, la o serie de intalniri cu alesii locali din Brezoi si Calimanesti, unde am discutat, impreuna cu colegii mei candidati la Senat si Camera Deputatilor, despre viitorul pe care ni-l dorim pentru Romania si pentru judet. Aceste intalniri fac parte din campania electorala pentru alegerile care urmeaza, unde prezentam Programul "Romania prospera si sigura" al presedintelui PNL, precum si planurile noastre de parlamentari.Alesii ... citește toată știrea