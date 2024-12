Deputatul Neata, bilant la final de mandat

La finalul celui de-al doilea mandat ca deputat de Valcea in Parlamentul Romaniei, Eugen Neata a prezentat o radiografie in cifre si date statistice referitoare la ceea ce a facut, in aceasta calitate, in ultimii patru ani."Experienta mea de deputat in Parlamentul Romaniei inseamna 237 de initiative legislative, dintre care 113 au fost promulgate legi. Eu am ales chiar din prima zi de mandat sa fiu deputatul care initiaza legi. I-am ascultat tot timpul pe valcenii care mi-au acordat votul lor ... citește toată știrea