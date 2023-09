Deputatul Eugen Neata (PSD) este, dupa cum se stie, politist in rezerva. Intr-un amplu text publicat pe contul sau de Facebook, acesta descrie in amanuntime lantul infractional din spatele banaului consum de droguri. De asemenea, in calitate de membru al legislativului Romaniei, propune si solutii. Publicam integral textul in ideea ca si in Valcea, mai cu seama in municipiul capitala de judet, acest flagel este din ce in ce mai prezent.Drogurile, o problema cum n-am mai avut.Agenda publica ... citeste toata stirea