Recent, Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta in care s-au adus o serie de modificari asupra Legii dialogului social nr. 367 din 2022. Prevederile ordonante au fost indelung discutate cu partenerii sociali, adica si cu reprezentantii sindicatelor care au fost de acord cu modificarile aduse. Au fost emise in spatiul public niste interpretari false.Cei care au atacat legea (opozitie si sindicate) spun ca, in urma modificarilor, zilele de greva nu se mai pun la socoteala pentru vechimea ... citeste toata stirea