Deputatul Otesanu explica masurile luate de Ciolacu in privinta pensiilor mici

Premierul PSD Marcel Ciolacu a identificat solutiile pentru ca pensionarii cu venituri mici, ale caror pensii au crescut in urma recalcularii, sa beneficieze in continuare de anumite masuri de protectie sociala si sa obtina, astfel, o crestere reala a puterii de cumparare si a nivelului de trai, a declarat deputatul PSD Valcea Daniela Otesanu."In acest sens, Guvernul va majora urmatoarele plafoane de venituri in cadrul carora se acorda sprijin pentru pensionari:* Cresterea pragului de venit ... citește toată știrea