Deputatul Otesanu vrea anularea amenzilor pentru romanii care n-au completat formularul digital la venirea in tara

Romania este o tara cu o diaspora numeroasa. Perioada sarbatorilor de iarna a adus zeci sau sute de mii de romani care lucreaza in strainatate inapoi in Romania. O parte din ei au primit amenzi contraventionale pentru ca din lipsa de informatii nu au completat formularul digital instituit odata cu pandemia. Deputatul PSD Daniela Otesanu sustine o propunere legislativa prin care sa se anuleze aceste amenzi. Redam expunerea de motive a deputatului:"Din decembrie, dupa intrarea in vigoare a OUG ... citeste toata stirea