Deputatul Ovidiu Popa: "Decizia Ministrului Educatiei privind modificare a criteriilor de acordare a bursei de merit este neinspirata!"

La inceputul acestei saptamani, liceenii din Valcea au intrat in greva japoneza, nemultumiti fiind de schimbarea criteriilor de acordare a burselor de merit, pe care o considera abuziva. Parlamentarul valcean Stefan Ovidiu Popa intervine in aceasta problema, considerand ca ministrul Educatiei trebuie sa revina asupra deciziei si sa gaseasca o solutie."Criteriile de acordare a bursei de merit sunt modificate, media necesara pentru a beneficia de bursa de merit fiind 9.5, in loc de 8.5, cum era ... citeste toata stirea