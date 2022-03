Descopera Leonidas Valcea, locul unde ciocolata belgiana cucereste si cele mai sofisticate gusturi

La Ramnicu Valcea si-a facut aparitia o superba ciocolaterie/cafetarie. Este vorba despre Franciza Leonidas, un brand cunoscut in intreaga lume, un brand de lux, premium, care vine sa acopere un segment ce lipsea cu desavarsire in municipiul nostru.Leonidas Valcea si-a deschis usile in urma cu patru luni, pe bulevardul Dem Radulescu din Ramnicu Valcea.Leonidas Chocolate&Cafe le pune la dispozitie clientilor peste 40 de modalitati de ambalare tip cadou, de la cutii standard, pana la editie ... citeste toata stirea