Despagubiri de 324.000 lei din partea Primariei Ramnicului pentru doua blocuri din Ostroveni afectate de fenomenele meteorologice extreme

Consiliul Local al municipiului Ramnicu Valcea a decis recent acordarea de despagubiri necesare lucrarilor de reparatii la acoperisurile imobilelor afectate de fenomenele meteorologice din luna ianuarie anul acesta, in valoare de 324.096 lei fara TVA, asociatiilor de proprietari ale blocurilor A 69 si A 70 de pe strada I. C. Bratianu. Cele doua asociatii de proprietari vor depune, in termen de cel mult 30 de zile de la data efectuarii platii, documentele justificative din care sa reiasa ca ... citeste toata stirea