La o saptamana dupa retinerea unui individ acuzat de pornografie infantila in forma continuata si santaj in forma continuata, DIICOT Valcea iese azi, 4 mai 2023, cu un comunicat de presa extrem de vag si incomplet, in care anunta ca inculpatul in cauza a fost arestat. Este vorba despre un tanar de 18 ani, din comuna Padureni, judetul Timis.Potrivit anchetatorilor, barbatul banuit de pornografie infantila si santaj a comis infractiunile in perioada septembrie 2022 - aprilie 2023. El ar fi ... citeste toata stirea