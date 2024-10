Din bani europeni, dar si cu fonduri proprii, CJ Valcea continua investitiile la doua sectii ale Spitalului Judetean de Urgenta

In aceasta perioada, la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Valcea se afla in desfasurare lucrari de modernizare la doua sectii. La Sectia de Anestezie si Terapie Intensiva (ATI) este in derulare, cu fonduri europene, un proiect care vizeaza cresterea sigurantei pacientilor. La Sterilizare, din fonduri proprii, Consiliul Judetean Valcea implementeaza un proiect de modernizare a acestei sectii, care va avea ca rezultat cresterea standardelor de igiena si siguranta in spital.Luni, 7 octombrie ... citește toată știrea