Politistii din Valcea fac verificari pentru identificarea unui barbat de 41 de ani, din municipiul Dragasani, judetul Valcea, plecat voluntar, fara a mai reveni pana in prezent.Ieri, 18 august a.c., politistii din Dragasani au fost sesizati de catre o femeie, cu privire la faptul ca, in jurul orei 11:00, sotul ei, DOBRE NICOLAE, a plecat de la domiciliu, fara a mai reveni.Barbatul are o inaltime de 165 ... citeste toata stirea