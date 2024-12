DISTRACEsIA s-a terminat! POLIEsISTII au aplicat legea "la sange" pentru valcenii depistati cu asemenea abateri

La data de 30 decembrie 2024, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Valcea - Biroul Arme, Explozivi si Substante Periculoase au pus in aplicare cinci mandate de perchezitie domiciliara pe raza judetului Valcea, in cadrul unei actiuni care vizeaza combaterea detinerii si comercializarii ilegale de articole pirotehnice si arme.Astfel, in urma activitatilor desfasurate, la domiciliul unui barbat in varsta de 49 de ani, domiiciliat in municipiul Dragasani, au fost descoperite ... citește toată știrea