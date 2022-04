Doar 3000 de ramniceni s-au autorecenzat

Doar aproximativ 3.000 de ramniceni au apelat la autorecenzarea asistata in prima luna de la debutul actiunii ce se desfasoara in spatiile puse la dispozitie in acest scop de Primaria Municipiului pentru Recensamantul Populatiei si al Locuintelor. Autorecenzarea asistata reprezinta modalitatea prin care inregistrarea informatiilor specifice recensamantului este efectuata de catre persoana insasi, cu sprijinul unui recenzor. La nivelul Ramnicului, au fost amenajate sapte spatii pentru ... citeste toata stirea