Doar vremea rea ii poate opri pe neobositii lucratori de la Drumuri Nationale Valcea. In ce localitati se va lucra astazi?

Astazi, 22 aprilie 2024, angajatii Sectiei Drumuri Nationale Valcea au programate diferite lucrari pe patru sectoare din judet. Astfel, in functie de conditiile meteo (pentru ca s-ar putea ca vremea ploioasa sa nu permita desfasurarea lucrarilor), sunt anuntate urmatoarele restrictii rutiere:* Pe sectorul de drum DN 7 (km 228+600 - km 230+300), in extravilanul comunei Caineni, se lucreaza la ranguire versanti, intre orele 09.00 - 15.30. Circulatia rutiera se inchide/deschide in reprize de ... citește toată știrea