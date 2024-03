Dobrinescu - ori victorie in alegeri, ori "Siberia de la capatul drumului"

Traian Dobrinescu este presedintele Partidului Forta Dreptei (FD) la Valcea. Este persoana publica de 34 de ani, timp in care, dupa cum chiar el declara, a fost de toate. Dar si politician de dreapta. Ca orice lider politic, e in campanie electorala. Ca orice scriitor, are reale calitati recunoscute in cercurile literare, Dobrinescu lanseaza carti. Lucrarea "Siberia de la capatul drumului", o poveste a peripetiilor autorului in anii '90, a fost lansata de curand, in sala de lectura la Librariei ... citește toată știrea