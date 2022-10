Document oficial: primarul Mateescu este faptuitor in dosarul terenului din parcul orasului Govora

Primarul Mihai Mateescu si secretarul primariei Baile Govora Gogu Cristinel se lupta cu disperare pentru terenul de 240 de metri patrati din parcul central al statiunii. Nici consilierii PER, condusi de viceprimarul Radu Barascu, nu se lasa, mai ales acum cand si-au castigat majoritatea in Consiliul Local prin voturile celor din PSD, ALDE plus un independent. Mateescu este tamponat din toate directiile piezandu-si ultimii aliati pe care ii avea in consiliu, de exemplu preotul Constantin Matei, ... citeste toata stirea