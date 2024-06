Documentul care ii incheie cariera administrativa lui Zaharia de la Bujoreni

In situatia in care Silviu Zaharia, consilier local votat pe listele Partidului Ecologist Roman si migrat la PSD al carui candidat este la Primaria Bujoreni, ar fi votat primar, acesta ar putea fi invalidat de Agentia Nationala de Integritate (ANI). O sesizare depusa recent la presedintele ANI arata ca, in calitate de consilier local, Silviu Zaharia a votat in mai multe randuri hotarari ale Consiliului Local Bujoreni in care avea interese stricte personale, intrand astfel in conflict de ... citește toată știrea