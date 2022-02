Doi brazi, smulsi din radacini de vantul puternic, au distrus etajul unei pensiuni de langa Manastirea Cozia FOTO

Doua zile au fost necesare pentru indepartarea a doi brazi uriasi care au cazut peste un imobil din statiunea balneara Calimanesti - Caciulata, in judetul Valcea. Incidentul s-a petrecut marti dupa-amiaza, 8 februarie, dar a fost nevoie de interventia unei macarale de mare capacitate pentru a se reusi indepartarea acestora. Imobilul distrus se afla in vecinatatea Taberei scolare de la Caciulata si in apropierea Manastirii Cozia. "Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de ... citeste toata stirea