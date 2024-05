Doi tineri au picat DRUGTEST-ul. Il mai dau o data!?

In data de 11 mai 2024, in jurul orei 16.00, politistii au oprit pentru control un autovehicul condus de un tanar in varsta de 21 de ani, domiciliat in comuna Budesti. El conducea un autoturism pe Drumul National 7, in localitatea Golesti.Ulterior, politistii au depistat in trafic un tanar an varsta de 25 de ani, domiciliat in municipiul Ramnicu Valcea, care conducea un autoturism pe Drumul Judetean 677 F, pe raza comunei Sirineasa."In urma testarii celor doi soferi cu aparatele din dotare, ... citește toată știrea