Doi tineri de 17 si 21 de ani au cazut intr-o balta adanca de patru metri, de langa raul Olt. A fost organizata o operatiune de salvare VIDEO

Incidentul s-a produs sambata dupa-amiaza, 21 mai, pe o balta din apropierea raului Olt, in localitatea Ionesti - Valcea. Scafandrii din judetul Olt au fost solicitati in sprijin. Nu se cunosc foarte multe amanunte despre incident, decat ca el s-a produs in jurul orei 14:00. Este foarte probabil ca a doua victima sa fi sarit in apa ca sa-l salveze pe cea dintai. Cert este ca fortele de interventie au fost alertate abia dupa 20 de minute de la producerea evenimentului.