Doi tineri din judetul Olt, prinsi la furat in Valcea. S-au intalnit exact cu cine nu trebuia!

In noaptea de 8 spre 9 ianuarie 2025, politistii din cadrul Politiei Municipiului Dragasani au prins in flagrant delict doi tineri care sustrageau carburant din rezervorul unui camion parcat pe raza municipiului.Cei doi tineri, cu varste de 24 si 26 de ani, ambii domiciliati in comuna Ipotesti, judetul Olt, au fost condusi la sediul politiei pentru audieri.In urma verificarilor efectuate, s-a stabilit ca acestia sunt banuiti de comiterea unei alte fapte similare savarsita in noaptea de 6 spre ... citește toată știrea