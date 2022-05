Dosar penal pentru soferul cu bebelusul la volan, in trafic, pe Valea Oltului. Reactia Protectiei Copilului VIDEO

Dupa ce un sofer care a fost filmat in timp ce se afla in trafic pe un drum national / european - DN7 / E81, tinandu-si bebelusul in brate la volan, a fost amendat, politistii valceni au decis sa-i intocmeasca si un dosar penal. Un conducator auto a fost filmat in trafic pe Valea Oltului in timp ce conducea tinand in brate un bebelus. Masina era controlata cu genunchiul stang, de catre sofer. Imaginile realizate chiar de mama micutului au fost initial postate pe retelele de socializare si au ... citeste toata stirea