Ieri18 iulie a.c., in jurul orei 20.00, doi conducatori auto din Valcea s-au ales cu dosare penale dupa ce au fost opriti in trafic de politisti din cadrul IPJ Valcea. Unul este cercetat penale pentru conducerea sub influenta substantelor interzise, iar altul sub influenta alcoolului.Cel drogat este un tanar de 20 de ani, din localitatea Francesti, care a fost depistat de politistii Biroului Rutier Ramnicu Valcea. Potrivit Politiei, in urma testarii cu aparatul drugtest, acesta a indicat ... citeste toata stirea